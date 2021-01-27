Россиянам спрогнозировали медленное понижение температуры

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам медленное понижение температуры в центре Европейской России. которое начнется в четверг, 28 февраля. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил синоптик, в этом районе продолжается противодействие циклона и антициклона. «К концу недели давление будет понижаться. Хотя потоки будут южными, но они будут нести с собой воздух с юга-востока, а не с запада, и это главное», — рассказал он.

В пятницу, 29 января, ожидается от нуля до минус пяти градусов. В субботу, 30 января, температура будет выше нормы на шесть семь градусов, в воскресенье, 31 января, — на три-четыре градуса. По словам Вильфанда, температура будет постепенно понижаться до конца месяца, однако ясной погоды не предвидится.

Ранее Вильфанд спрогнозировал рекордно высокие температуры в центре европейской части России в последнюю неделю января. Синоптик пояснил, что тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики.