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Гидрометцентр рассказал о температурных рекордах в трех городах России

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В трех городах России — Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде — были установлены температурные рекорды. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Рекорд в Москве синоптик назвал удивительным, потому что он был установлен ночью — в это время суток температуры обычно отрицательные. «Вчера ночью была температура 3,8 градуса, в понедельник. И это самая высокая температура, потому что до этого была температура 3,6 за 143 года наблюдений», — отметил Вильфанд.

Кроме того, по словам синоптика, температурный рекорд был установлен в Петербурге — 4,6 градуса против 4 градусов. В Новгороде 25 января воздух прогрелся до 3,4 градуса — в последний раз примерно такая же температура была зафиксирована в 1991 году (3,3 градуса).

Ранее Вильфанд спрогнозировал рекордно высокие температуры в центре европейской части России в последнюю неделю января. Синоптик пояснил, что тепло идет за счет воздушных масс со Средиземного моря и частично — из субтропиков Атлантики.


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