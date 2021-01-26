Врач назвала россиянам способы борьбы с сонливостью теплой зимой

Теплая зимняя погода, которая сопровождается низким атмосферным давлением, может провоцировать сонливость, апатичность и негативно влиять на работоспособность. Способы борьбы с таким состоянием россиянам назвала врач-терапевт Надежда Чернышова, передает «Москва 24».

По словам медика, следует чаще гулять на свежем воздухе и заниматься умеренной физической нагрузкой. Например, с утра можно потанцевать под приятную музыку в течение трех-пяти минут или поделать заряжающие упражнения.

Чернышова объяснила, что главные причины сонливости — отсутствие свежего воздуха, сидячий образ жизни и низкая физическая активность, иногда к ней приводит неправильный режим сна и отдыха.

Она добавила, что чем старше люди, тем хуже они реагируют на изменения погоды. Метеоскачки также плохо переносят люди с низким артериальным давлением.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина сообщила, что переутомление может стать смертельным, если постоянно подвергать ему организм, работать на износ и игнорировать проблемы со здоровьем. Она рассказала, что переутомление может быть как физическим, так и умственным, от которого люди стараются избавиться при помощи алкоголя. Чтобы справиться с таким состоянием, стоит планировать день, выделяя на сон восемь часов, следить за питанием и не забывать о прогулках и спорте.