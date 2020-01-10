Россиянам дали советы по возвращению в рабочий режим после праздников

Клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия раскрыла способы вернуться в рабочий режим после праздников в интервью радио Sputnik.

Врач призвала отказаться от фастфуда, жареного мяса и газированных напитков на несколько дней, поскольку на их переработку организму приходится тратить дополнительную энергию. Кроме того, в первый день лучше не перегружаться, а входить в рабочий ритм постепенно, посоветовала Хвингия.

По словам эксперта, психологические сбои в организме происходят чаще, чем физические. Она пояснила, что на настроение могут влиять несбывшиеся ожидания от Нового года и усталость от праздников. «Если человек в течение года ведет спокойный образ жизни, ему тяжело и непривычно в бесконечные праздники, и от этого формируется ощущение апатии», — сказала нейропсихолог.

Ранее врачи посоветовали не засиживаться допоздна накануне работы, а утро первого рабочего дня начать с теплого душа. Также, по их словам, зеленый чай с кусочком шоколада придаст бодрости и поможет запустить работу сосудистой системы. Освежиться поможет преодоление части пути до работы пешком, добавили специалисты.

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