Назван способ вернуться в рабочий режим после праздников

Врачи назвали способы, как лучше вернуться к привычному режиму работы после праздников. Об этом пишет РИА Новости.

Так, накануне работы не следует засиживаться допоздна, а утро первого рабочего дня надо начать с теплого душа. Зеленый чай с кусочком шоколада придаст бодрости и поможет запустить работу сосудистой системы. Освежиться поможет преодоление части пути до работы пешком. При этом в первый день лучше не перегружаться, а отложить важные дела на потом и спокойно войти в курс дела.

Также на работе не следует пренебрегать профилактикой заболеваний, поскольку за время зимних праздников коллеги могли подхватить какую-либо инфекцию.

Ранее россиянам напомнили, что в 2020 году их ждет восемь коротких рабочих недель, которые образуются в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!