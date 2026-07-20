Врачи предупредили о тревожных причинах головной боли по утрам

Невролог Ашина: Кофеин может вызвать головную боль с утра

Головные боли после пробуждения могут быть признаком некоторых опасных заболеваний. Об их тревожных причинах предупредили неврологи Саит Ашина и Нюшен Чжан в беседе с The Washington Post.

По словам Ашины, одной из распространенных причин утренних головных болей является синдром обструктивного апноэ сна, при котором во сне временно перекрываются дыхательные пути. Филлис Зи, руководитель отделения медицины сна в неврологическом отделении Northwestern Medicine, отметила, что при этом состоянии человек может также храпеть, просыпаться с ощущением нехватки воздуха или испытывать сильную сонливость днем.

Другими возможными причинами сильной головной боли с утра врачи назвали мигрень, бессонницу, неудобную подушку и скрежетание зубами во сне. Кроме того, регулярные головные боли по утрам могут быть связаны с депрессией, тревожностью или чрезмерным употреблением кофеина.

Эксперты предупредили, если голова часто болит с самого утра, это тревожный признак, который требует обращения к врачу, особенно если дискомфорт сопровождается слабостью, онемением, нарушением речи или становится сильнее и отличается от привычных ощущений.

Ранее врачи скорой помощи Майкл Туртурро и Марк Конрой рассказали об опасных видах боли. По их словам, срочной помощи требуют внезапные и сильные ощущения, особенно в груди или спине, но без внимания нельзя оставлять и слабые не проходящие боли в животе.