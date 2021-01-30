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Россиянам назвали сроки наступления весны

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, когда в центральных регионах России наступит весна.

«Весна — в понимании метеорологов, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений — приходится на 28 марта», — сообщил он.

Синоптик добавил, что в последний день января очередной активный южный циклон пройдет по территории центральных регионов европейской части страны и практически своим центром заденет столичный регион.

Леус добавил, что с началом февраля зима вернется. Однако погода будет очень разной: если в южной части Центрального федерального округа продолжат перемещаться циклоны, то от Москвы и севернее снега будет не много.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что весеннее потепление в 2021 году может начаться уже в марте. «Несмотря на то что зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, холодный сезон будет по сокращенной программе. Как минимум на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков», — сказал синоптик.

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