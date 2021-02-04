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Синоптики предупредили россиян об аномальных холодах

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В феврале центральную Россию ожидают аномальные холода. Заметное снижение температуры начнется уже 5 февраля, предупредила в беседе с «Российской газетой» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам синоптика, 5 февраля в Москве ожидается 9-11 градусов ниже нуля днем и до 14 градусов ниже нуля ночью. «Шестого февраля еще холоднее — ночью минус 13-18, днем — минус 10-15 градусов. А седьмого февраля ночью до минус 22, днем — до минус 17 градусов», — добавила Паршина.

В начале следующей недели столицу ожидают морозы до минус 26 градусов ночью и 13-18 градусов днем. Холода прогнозируются и в других регионах. Так, по прогнозам синоптиков, на севере Поволжья, в Архангельской и Курской областях пройдут сильные снегопады. В Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму ожидаются дожди со снегом, уточнила эксперт.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что Москву ждут аномальные холода уже в конце текущей недели. По ее словам, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-8 градусов.

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