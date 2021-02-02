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Москвичей предупредили о резкой смене погоды

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Фото: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о резкой смене погоды. Об этом он рассказал в беседе с НСН.

По его словам, хотя неделя начинается с мягкой погоды, минус 2-6 градусов, уже через пять дней она резко изменится. Синоптик рассказал, что циклон принесет холодные потоки воздуха, и ночные температуры опустятся до минус 17 градусов. Он также отметил, что в выходные днем температура составит минус 12-17 градусов.

Вильфанд добавил, что существует вероятность похолодания в Москве на следующей неделе до минус 28 градусов. Он подчеркнул, что, если это произойдет, то подобное отклонение от нормы можно будет считать «значительной аномалией».

Ранее синоптик заявил, что россиян из Крыма, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, юга Урала, Западной Сибири, Красноярского края и Хакасии ожидает аномально теплый февраль.

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