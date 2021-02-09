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В Гидрометцентре допустили повторение сильных морозов до конца зимы

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

До конца зимы сильные морозы могут повториться на территории Европейской России, однако они будут не такими, как сейчас. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Я в таких ситуациях на интуицию не полагаюсь, потому что вероятность существует, что будет повторение. Ситуация, что сильные морозы в феврале — редкая. Последний раз они были в 2006 году… (...) Может быть, не такой интенсивности, но похолодание может быть», — сказал Вильфанд.

Кроме того, он отметил, что специалисты Гидрометцентра занимаются составлением прогнозов не только на среднемесячные значения температуры, но и на степень неоднородности погоды. «Когда такие [как сейчас] конфликтные индексы, то это характеристика того, что будет неоднородный сезон — будут периоды потепления и периоды похолодания. Раз неоднородность, то будет еще похолодание», — сказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд рассказал, что большую часть азиатской территории России ожидает аномально теплая по-зимнему неделя. В частности, температура в Якутии во вторник, 9 февраля, будет на 15-18 градусов выше нормы. Теплая погода ожидается также в Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской области, Хакасии, Тыве, Бурятии, Якутии, Чукотке.

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