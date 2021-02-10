Москвичам предрекли 36-часовой снежный апокалипсис

На Москву надвигается снежный апокалипсис — сильные снегопады будут идти 36 часов, предрек ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, снегопад начнется в полночь пятницы, 12 февраля, и продлится до 12 часов следующего дня. «Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая», — сказал синоптик.

Порывы ветра во время снегопада будут достигать 15-20 метров в секунду, а на юго-западе, в Центральной России, — до 17-22 метров. Видимость на дорогах будет понижаться до 500 метров и ниже. «Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно. Это что-то очень близкое к черной метели. Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта», — отметил Тишковец.

Кроме того, из-за ветра морозы будут ощущаться сильнее, предупредил синоптик. «Как будто на улице минус 20-25. Снег в лицо, ветер, высокая влажность до 88-90 процентов», — сказал он.

Ранее о рекордных снегопадах москвичей предупредила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Она отметила, что всего за эти дни выпадет до 80 процентов месячного объема осадков, а сугробы вырастут до 50 сантиметров.