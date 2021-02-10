Синоптики предупредили москвичей о рекордных снегопадах

Сильный снегопад начнется в Москве в ночь на 12 февраля и продлится до 14 февраля, заявила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что всего за эти дни выпадет до 80 процентов месячного объема осадков, а сугробы вырастут до 50 сантиметров. «Безусловно, это рекордный снегопад», — отметила синоптик. Предыдущий суточный рекорд по осадкам, добавила Волосюк, был зафиксирован в 1973 году. Он составлял 7 миллиметров, в то время, как в эту пятницу выпадет 15 миллиметров осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что весна в текущем году наступит по графику. Согласно климатической норме, весна приходит в центральные регионы страны к 28 марта, когда среднесуточный переход температур фиксируется на отметке выше нуля.