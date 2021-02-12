Россиян предупредили об аномальном похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальном похолодании на юге Европейской России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в ближайшие три дня в этой части страны температура опустится до минус 20-25 градусов. «И будет усиливаться ветер до 25 метров в секунду, а в горах до 35 метров в секунду. Я напомню, что ветер выше 35 метров в секунду опасный», — сказал Вильфанд. Он добавил, что осадки ожидаются «во всех трех фазах — снег, дождь, мокрый снег».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на Москву надвигается снежный апокалипсис — сильные снегопады будут идти 36 часов. «Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая», — сказал синоптик.