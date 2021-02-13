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Россиянам дали советы по вождению во время «снежного коллапса»

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российским водителям во время «снежного коллапса» из-за снегопада стоит выезжать заранее, взять с собой «незамерзайку», уменьшить привычную скорость движения и увеличить дистанцию с другими автомобилями. Такие советы дали эксперты «СберАвто», передает РИА Новости.

Они порекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в ближайшее время, поскольку велика вероятность многочасовых заторов и аварий. Однако если это не представляется возможным, следует выехать на 40-60 минут раньше, чем обычно. При этом автомобиль должен быть заправлен бензином по-максимуму на случай длительных пробок.

«Положите в багажник "незамерзайку", а также щетку со скребком и автомобильную лопату на случай экстренных ситуаций на дороге», — добавили специалисты, призвав также брать с собой питьевую воду.

Скорость движения необходимо уменьшить на 30-50 процентов, не забывать о ремнях безопасности, быть внимательными при маневрировании, а также увеличить дистанцию с другими автомобилями. «При скорости 60 километров в час рекомендовано держать дистанцию не менее 120 метров от впереди идущего автомобиля, то есть минимум в два раза больше положенного», — заключили в «СберАвто».

Ранее сообщалось, что в Москве из-за снегопада образовались десятибалльные пробки. Загруженность наблюдалась на Третьем транспортном кольце и центральных улицах столицы. Также скорость движения автомобилей была снижена почти по всему МКАД и Садовому кольцу.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что на Москву надвигается снежный апокалипсис — сильные снегопады продолжатся 36 часов. В Центральный федеральный округ России вслед за снежным апокалипсисом вторгнутся аномальные холода. На следующей неделе температура воздуха ночью может опускаться до минус 30 градусов, отмечал Гидрометцентр.

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