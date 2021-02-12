Москву сковали десятибалльные пробки

В Москве из-за снегопада образовались десятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

На момент написания заметки, загруженность наблюдается на Третьем транспортном кольце и центральных улицах столицы. Также скорость движения автомобилей снижена почти по всему МКАД и Садовому кольцу.

Кроме того, на карте сервиса отмечено несколько аварий.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на Москву надвигается снежный апокалипсис — сильные снегопады продолжатся 36 часов. В Центральный федеральный округ России вслед за снежным апокалипсисом вторгнутся аномальные холода. На следующей неделе температура воздуха ночью может опускаться до минус 30 градусов, предупредил Гидрометцентр.