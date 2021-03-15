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Россиян призвали подождать месяц до весеннего тепла

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал россиян подождать месяц-полтора до наступления весеннего тепла. Об этом он рассказал ТАСС.

По прогнозу синоптика, весенняя погода с устойчивой температурой 15-18 градусов может прийти в центр европейской части страны в середине-конце апреля. «Да, это замечательная погода, но придется подождать, ничего на поделаешь», — пояснил он.

Метеоролог напомнил, что российский климат предрасположен к медленному прогреванию воздуха, это же подтверждает и статистика. «Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже», — сказал Вильфанд.

Ранее синоптик пообещал, что в некоторые российские регионы придет аномальное тепло. По его данным, температура выше нормы будет в Москве, Амурской области и Хабаровском крае. Столики термометров покажут на 5-12 градусов выше нормы, пояснил он.

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