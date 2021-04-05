Москвичам предрекли возвращение снега и заморозков

В Москву в середине недели вернутся снег и заморозки. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

«Погода начнет портиться днем в среду, 7 апреля. Столичный регион накроют тяжелые серые облака, усилится ветер. И это станет началом ненастья... В четверг дождь сменится мокрым снегом, который может сохраниться на земле до утра пятницы», — говорится в сообщении.

Кроме того, метеорологи предупредили, что за несколько дней в Москве может выпасть примерно 20 миллиметров осадков — это половина месячной нормы. Также они призвали автомобилистов быть осторожными, поскольку на дорогах снова может образоваться гололед.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков пообещал, что в апреле в средней полосе будет преобладать классическая погода. По его словам, месяц ожидается малооблачный, с редкими и небольшими осадками, иногда в виде снега.