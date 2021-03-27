Москвичам предрекли запах весны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что ближайшие четыре дня в Москве будет солнечная погода без осадков, которая позволит жителям насладиться запахом весны. Об этом сообщает ТАСС.

«Солнце будет часто появляться: и в воскресенье, и в понедельник, и во вторник. Это будет просто удовольствие, потому что когда наступает солнечная погода весной, то лучи сразу прогревают лицо, тело, душу. Именно солнечный свет создает запах весны», — подчеркнул синоптик.

По данным Гидрометцентра, в субботу, 27 марта, в столице ожидается до 8 градусов тепла. Следующие два дня столбики термометров будут показывать 7-9 градусов выше нуля. Во вторник, 30 марта, воздух прогреется до плюс 10.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец анонсировал приход метеорологической весны в столичный регион. Со среды, 24 марта, началось потепление. «Инициативу захватит антициклон, небо очистится, обойдется без осадков. Станет много солнца. И до конца недели увеличатся суточные колебания температуры», — отмечал он.