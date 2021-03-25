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Россиянам пообещали погодную «уравниловку»

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам погодную «уравниловку» в ближайшие пять дней. По его прогнозу, температура на на всей европейской территории России будет примерно одинаковой, передает РИА Новости.

Как рассказал синоптик, с 25 по 29 марта в европейской части России температура воздуха будет около плюс шести-восьми градусов. Причиной этого станут циклоническая активность на юге и температурные аномалии на севере. «Такой однородный режим. Север не отличается от юга. Полная уравниловка», — подчеркнул Вильфанд.

В частности, в Краснодарском крае возможны дожди со снегом. А в Карелии, Мурманской области, и в целом в Северо-Западном федеральном округе будет примерно на шесть градусов теплее нормы. По словам Вильфанда, для этого региона такие температуры очень высокие.

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