Россиянам пообещали погодную «уравниловку»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам погодную «уравниловку» в ближайшие пять дней. По его прогнозу, температура на на всей европейской территории России будет примерно одинаковой, передает РИА Новости.

Как рассказал синоптик, с 25 по 29 марта в европейской части России температура воздуха будет около плюс шести-восьми градусов. Причиной этого станут циклоническая активность на юге и температурные аномалии на севере. «Такой однородный режим. Север не отличается от юга. Полная уравниловка», — подчеркнул Вильфанд.

В частности, в Краснодарском крае возможны дожди со снегом. А в Карелии, Мурманской области, и в целом в Северо-Западном федеральном округе будет примерно на шесть градусов теплее нормы. По словам Вильфанда, для этого региона такие температуры очень высокие.