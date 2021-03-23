В Гидрометцентре дали прогноз на весну и лето

Весной и летом 2021 года температура воздуха на всей территории России будет около или выше нормы. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «Интерфакс» во вторник, 23 марта.

«Вегетационный сезон [период времени, в который возможен рост растений — прим. «Ленты.ру»] начинается с апреля по сентябрь включительно. Прогнозируется, что температура на всей территории страны будет около и выше нормы. Не прогнозируется холодной весны и холодного лета», — отметил Вильфанд.

По его словам, теплее обычного в апреле будет в Центральном, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. В Красноярском и Хабаровском краях, а также в Якутии и на севере европейской части России ожидается избыток осадков. В мае температура выше нормы прогнозируется в северной части европейской территории страны, в Уральского федеральном округе, а также в Западной Сибири и Красноярском крае.

Ранее Вильфанд назвал сроки потепления в центре Европейской России. По его словам, плавное потепление начнется с понедельника, 22 марта, а к четвергу, 25 марта, температура повысится до плюс 3-7 градусов.