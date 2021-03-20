Россиянам назвали сроки потепления

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сроки потепления в центре Европейской России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, плавное потепление начнется с понедельника, 22 марта, а к четвергу, 25 марта, температура повысится до плюс 3-7 градусов.

По словам синоптика, несмотря на то, что днем температуры будут положительными, ночью они опустятся ниже нуля. «В конце недели повышение, но разумное. Такого сумасшедшего тепла не видно», — сказал он.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о перепадах температур в марте. По словам синоптика, именно такая погода характерна для этого времени года.