Россиянам пообещали аномальное тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам из ряда регионов приход аномального тепла. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Аномально теплая погода ожидает регионы Центрального, Северо-Западного, юга Сибирского и Дальневосточного федеральных округов до конца марта. Температура будет выше нормы на 2-12 градусов. «Несколько дней назад она была точно такая же, как в центре европейской части России. Это нестандартно и удивительно», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, в Москве и других городах Центрального федерального округа температура будет выше нормы на 2-5 градусов, в Санкт- Петербурге и других городах Ленинградской области — на 6-7 градусов выше нормы. «Дневная температура в регионах на юге Сибири и Дальнего Востока будет в диапазоне 4-8 градусов тепла, во Владивостоке она будет достигать двузначных значений», — сказал Вильфанд.

Выше нормы на 7-9 градусов будет температура в Забайкалье, и на юге Иркутской области, и в Амурской области, и в Хабаровском крае. В Якутске аномалии будут достигать 12 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам погодную уравниловку. Как рассказал синоптик, с 25 по 29 марта в европейской части России температура воздуха будет около плюс шести-восьми градусов. Причиной этого станут циклоническая активность на юге и температурные аномалии на севере.