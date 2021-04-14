Погода в Москве побила рекорд 59-летней давности

Погода в Москве 14 апреля побила рекорд 59-летней давности. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По его словам, к 15:00 воздух на базовой столичной метеостанции ВДНХ прогрелся до 21,5 градуса.

«Это рекорд», — сказал Тишковец. Он добавил, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1962 году при температуре 20,8 градусов.

Ранее сообщалось, что самым теплым днем с начала года в Москве может стать вторник, 13 апреля — воздух прогреется до 23 градусов. Как заявил ведущий специалист Фобоса Михаил Леус, синоптики ожидают обновления суточного рекорда для 13 апреля от 2008 года, который составлял 20,4 градуса. К 13 часам вторника температура побила рекорд и превысила 21 градус.