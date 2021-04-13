Стало известно о грядущем температурном рекорде в Москве

Самым теплым днем с начала года в Москве может стать вторник, 13 апреля. Воздух прогреется до 23 градусов, возможен температурный рекорд. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Мы ожидаем обновления суточного рекорда для 13 апреля, который на текущий момент составляет 20,4 градуса и был установлен в 2008 году», — сказал он.

По его словам, теплая погода в столице обусловлена влиянием западной периферии антициклона. Во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. В городе температура днем составит 21-23 градуса, в области — плюс 19-24 градуса.

До этого самым теплым днем весны было 11 апреля. Тогда было плюс 17,8 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал жителям Центральной России майскую погоду в апреле. Затем во второй половине этой недели грядет похолодание, придут дожди.