Раскрыто влияние аномально теплого апреля на природу в России

Аномально теплый апрель в центре Европейской России не говорит о том, что лето уже началось — впереди и ветер и дожди. Такое влияние раскрыл научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«Всплеск тепла никак не влияет на погоду летом», — сказал он.

По словам Вильфанда, супертеплый апрель — это просто эпизод, который не отразится негативно в том числе на урожае, и все события продолжительностью 3-4 дня — пустяки. Он призвал наслаждаться такой погодой, так как она бывает весной крайне редко.

Специалист отметил, что залог нормального существования человека — нестабильность атмосферы. При этом он указал, что она увеличилась за последние 35 лет.

Ранее Вильфанд рассказал, что в Европейской части России сохранится аномальное тепло, несмотря на похолодание. При этом ночные температуры заметно понизятся. Так, в ночь на субботу, 17 апреля, температура будет плюс пять-семь, а затем плюс один-шесть градусов. Однако это все равно выше нормы на три градуса, отметил он.