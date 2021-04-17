Россиянам пообещали затяжные дожди

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС пообещал россиянам облачную погоду с затяжными дождями.

По словам синоптика, начнется резкое изменение характера погоды. Так, к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ. «Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные», — сказал он.

При этом Вильфанд добавил, что температура воздуха будет в районе климатической нормы.

Ранее Вильфанд заявил, что в Европейской России и в Московском регионе, в частности, температура летом будет около и выше нормы. При этом погода может быть неоднородной, но она не будет засушливой или сырой. По его словам, лето ожидается не холодным. Однако не стоит рассчитывать, что «как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет». удут и вспышки жары с засухой, и затяжные дожди.