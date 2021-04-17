Россия
 
Последние новости
В США напомнили о праве ответа на контрсанкции России
Медик предрек сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Украинские военные оценили свои силы на случай обострения конфликта в Донбассе
Украинские военные не заметили признаков подготовки России к войне
Восемь человек во Франции умерли после прививки AstraZeneca
Юрист предупредил об опасности оставления чеков на кассе
В Раде описали гибель Украины
Драка между водителем BMW и таксистами на Кутузовском проспекте попала на видео 
Пушков предупредил о новом раунде эскалации на Украине из-за США
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам пообещали затяжные дожди

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС пообещал россиянам облачную погоду с затяжными дождями.

По словам синоптика, начнется резкое изменение характера погоды. Так, к Москве приближается хорошо выраженный циклон, он затронет не только Москву, но и весь Центральный федеральный округ. «Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные», — сказал он.

При этом Вильфанд добавил, что температура воздуха будет в районе климатической нормы.

Ранее Вильфанд заявил, что в Европейской России и в Московском регионе, в частности, температура летом будет около и выше нормы. При этом погода может быть неоднородной, но она не будет засушливой или сырой. По его словам, лето ожидается не холодным. Однако не стоит рассчитывать, что «как начнется теплая погода, так она до конца и пойдет». удут и вспышки жары с засухой, и затяжные дожди.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Гидрометцентре дали прогноз на лето в России
Россиянам рассказали о погоде в мае
Раскрыто влияние аномально теплого апреля на природу в России