Россиянам пообещали климатические качели в мае

В мае россиян ожидают климатические качели, пообещал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что начало месяца для жителей Москвы и Центральной России будет прохладным, позже потеплеет с превышением нормы.

«Мы стартуем с достаточно прохладных позиций в Центральной России и вообще на большей части Европейской России, за исключением севера, на севере будет довольно тепло», — отметил специалист. Переход на тепло произойдет к праздникам, приуроченным ко Дню Победы.

«Май "попрет" по температуре очень уверенно в сторону хорошего тепла», — добавил Тишковец.

Ранее Тишковец заявил, что в Центральной России завершается период аномально теплой погоды, в регион вернется осенняя погода с дождями и мокрым снегом. Он спрогнозировал, что в Москве к среде, 21 апреля, выпадет около половины месячной нормы осадков — до 25 миллиметров.