Россиянам описали разрушительные последствия глобального потепления для страны

Потепление на три-четыре градуса в ближайшие 50 лет в России может нести за собой разрушительные последствия, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов. Его слова передает «Москва 24».

Он отметил, что лето в России становится все более жарким, а периоды продолжительной и теплой погоды становятся более частыми. Такая жара, по словам Семенова, грозит лесными пожарами, ареал которых в Сибири уже расширился на север.

Специалист добавил, что рост температуры, который вызван конденсацией пара, приводит к торнадо и экстремальным осадкам, и отметил, что увеличение температур преимущественно почувствуют жители городов, где много асфальта и меньше зелени.

Семенов заключил, что избежать серьезных последствий глобального потепления можно, если все страны начнут создавать новые водоемы и зеленые зоны в городах, а также сократят выброс парниковых газов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал адаптироваться к изменениям климата в России. Синоптик указал на необходимость инвестировать в обводнения и мелиорацию. По словам специалиста, меры адаптации ясны, однако необходимо их применять.