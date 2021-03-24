На востоке Грузии оползень отрезал десятки сел от внешнего мира

Мощный оползень сошел в восточном регионе Грузии Мцхета-Мтианети и отрезал от внешнего мира 22 населенных пункта, пишет Sputnik Грузия.

По данным местных властей, жертв и серьезных разрушений в результате действия стихии удалось избежать, однако связывающая с остальной частью страны автотрасса оказалась повреждена, из-за чего местные жители были заблокированы в своих селах. «Сложно назвать конкретное время начала работ. Однако, они начнутся сегодня», — заявил государственный уполномоченный в регионе Давид Нозадзе.

По его словам, сейчас власти подсчитывают сумму ущерба от сошедшего селя и готовятся оказать помощь местному населению в случае длительной изоляции.

Ранее стало известно, что гигантский оползень также угрожает грузинской столице Тбилиси. Он образовался из-за разлома в скале в районе улицы Мачавариани. Скорость продвижения оползня в сторону города составляет пять сантиметров в сутки. Для изучения ситуации и оценки потенциальной угрозы в Грузию по запросу властей срочно прибыла группа немецких специалистов из Мюнхенского бюро строительства и геологии.