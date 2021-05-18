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Россиян решили оповещать о любой чрезвычайной ситуации единым сигналом

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Оповещение населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях в России будет осуществляться единым сигналом «Внимание всем!». Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

В ведомстве решили отойти от прежних сигналов гражданской обороны «Внимание всем!», «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Радиационная опасность!», «Угроза катастрофического затопления!», а также отменяющих их сигналов. Это связано с появлением новых угроз природного, техногенного и биолого-социального характера, для каждой из которых придумывать свой сигнал нецелесообразно, поскольку гражданам будет тяжело их запоминать.

Теперь же после сигнала «Внимание всем!» населению будут выдаваться инструкции к действию применительно к каждой конкретной ситуации.

3 марта в стране прошла проверка систем оповещения населения с помощью сирен. На время проверки был прерван телеэфир, а в ряде регионов информацию передавали в общественном транспорте.

В октябре 2020 года в России провели испытания новейшей сверхгромкой системы оповещения населения «Орало». Система получила такое название из-за звуковых характеристик — громкость сигнала можно сравнить с шумом от взлетающего самолета, работой отбойного молотка или со звучанием самого громкого в мире концертного органа. Сигнал предназначен для оповещения людей в случае возможных угроз и чрезвычайных ситуаций. «Система также может работать в режиме сирены и светозвукового оповещения (сирена и мигалка), может передавать звук эфира (телеканал "Россия 1") и специальные предзаписанные голосовые сообщения», — отметили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

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