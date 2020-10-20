В России испытали сигнал тревоги «Орало»

В России провели испытания новейшей сверхгромкой системы оповещения населения «Орало». Тестирование сигнала тревоги прошло в Костроме, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Система получила такое название из-за звуковых характеристик — громкость сигнала можно сравнить с шумом от взлетающего самолета, работой отбойного молотка или со звучанием самого громкого в мире концертного органа. Встроенный в «Орало» усилитель мощностью 130 децибел обеспечивает слышимость в районе 300 метров.

Сигнал предназначен для оповещения людей в случае возможных угроз и чрезвычайных ситуаций. «Система также может работать в режиме сирены и светозвукового оповещения (сирена и мигалка), может передавать звук эфира (телеканал "Россия 1") и специальные предзаписанные голосовые сообщения», — отметили в организации.

В рамках учебной тревоги сигнал поступил с телебашни на 10 специализированных устройств, размещенных в разных районах Костромы. Они передали сигнал сирены, затем голосовое сообщение: «Внимание! Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения населения». Параллельно сообщение транслировали в эфире 10 телеканалов и трех радиостанций.

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