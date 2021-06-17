Сотрудники МЧС устроили заплыв за лодкой Аксенова в затопленной Керчи

Трое сотрудников МЧС вплавь сопроводили главу Крыма Сергея Аксенова, передвигавшегося на моторной лодке по затопленной Керчи. Видео опубликовало РИА Новости.

В сообщении говорится, что спасатели направлялись к городской больнице. «Воды в месте съемок по грудь, проще плыть, чем идти», — объяснил советник Аксенова.

В пресс-службе главы Крыма отметили, что не знают, кто устроил заплыв за его лодкой в Керчи, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале. «Я без понятия, кто это. Мне неизвестно. Могу подтвердить, что глава Крыма находится с рабочим визитом в Керчи, так как там произошло подтопление. У него осмотр этой ситуации. Сейчас будет заседание оперативного штаба по ситуации сложившейся, и там будут приняты определенные решения», — рассказала пресс-секретарь Анна Ченская.

Ранее сообщалось, что на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Оказались подтоплены 12 домов и цокольный этаж городской больницы, но эвакуация больных не планируется.