Нескольким регионам России предсказали масштабные потопы

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал нескольким регионам на юге России масштабные потопы в четверг, 17 июня. Его прогноз передает ТАСС.

По словам синоптика, потопы можно ожидать а Черноморском побережье Кавказа, от Новороссийска до Тамани, а также в восточном Крыму, Керчи и Феодосии. «Оттуда будут приходить тревожные сводки о подтопленных территориях. Больше всего их будет в Керчи», — рассказал он. Местами в этих районах ожидается до 30-50 миллиметров осадков. Тишковец подчеркнул, что это эквивалентно «половине бочки воды на квадратный метр».

Специалист добавил, что потопы будут связаны с циклоном в этих регионах. Ливни начнутся ночью 17 июня в районе Анапы и Новороссийска, а затем будут смещаться на восток Крыма, Керчь и Феодосию. «Воды будет по колено, если не больше», — заключил синоптик.

Ранее Евгений Тишковец рассказал россиянам о предстоящем лете и спрогнозировал дефицит осадков в июле. По словам синоптика, в Москве и в средней полосе России солнечная и сухая погода задержится надолго.