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Россиян предупредили об аномальной жаре

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

К концу недели температура в столичном регионе может подняться до плюс 32 градусов тепла. В Москве, предположительно, воздух прогреется до 34 градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина «Российской газете».

«20 июня может быть перекрыт абсолютный максимум температуры для этого дня. Так, в 1956 году воздух в Москве прогревался до 31,1 градуса. А сейчас мы ожидаем, что может быть и плюс 32 градуса», — заявила она.

Паршина добавила, что к концу недели жара будет только усиливаться. Она отметила, что в ближайшие дни будет малооблачная и сухая погода.

Ранее синоптики дали прогноз на лето. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в средней полосе России солнечная и сухая погода задержится надолго. Июль в столице ожидается на 1,5-2 градуса теплее при дефиците осадков до 40 процентов, а в августе средняя температура будет на 0,5-1 градус выше нормы.

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