Россиянам пообещали опасную погоду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам из ряда регионов опасную погоду. Он сообщил ТАСС, в каких регионах ожидаются ливни и даже заморозки.

В регионы Центрального Черноземья и республики Северного Кавказа в ближайшие дни придут ливни, град, грозы и сильный ветер. При этом в Омской, Томской, Иркутской и Тюменской областях прогнозируются ночные заморозки, а в Красноярском крае и Барнауле ожидается подъем уровня рек до опасных отметок.

«Какие будут опасные явления: в Орловской, Воронежской, Курской областях из-за сильной атмосферной неустойчивости будут ливни, гроза, град, ветер до 17 метров в секунду. Аналогичная ситуация будет в республиках Северного Кавказа, но ветер уже до 25 метров в секунду», — сообщил он.

По словам Вильфанда, температура опустится до 2-3 градусов мороза в Омской, Томской, Иркутской областях и на юге Тюменской области. В Северо-Западном федеральном округе, напротив, прогнозируется повышенная пожарная опасность из-за высокой температуры. При этом Красноярский край, Барнаул и Томскую область ожидают подъемы уровня воды в Енисее и Оби до опасных отметок.

Ранее москвичам предсказали жару до 30 градусов во второй половине июня. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в центральной части России и в Москве будет жарко, ожидается меньше дождей и превышение климатической нормы температуры.

Перед этим россиянам рассказали о погоде в длинные июньские выходные. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, с 12 по 14 число центральные области России, юг европейской территории и Поволжье будут находиться под влиянием мощного южного циклона, который приведет к осадкам и похолоданию.