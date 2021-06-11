В Гидрометцентре назвали сроки возвращения тепла в Центральную часть Россию

Жители Центрального федерального округа России почувствуют возвращение тепла в воскресенье, 13 июня. Такие сроки назвали специалисты Гидрометцентра, передает РИА Новости.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в начале следующей недели температура вырастет на 1-2 градуса.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова пояснила, что с воскресенья дождей станет меньше. Днем будет 20-25 градусов, ночи будут теплыми — 10-15 градусов. Коме того, ожидается больше солнца.

При этом Макарова предупредила, что после вторника температура может начать понижаться.

Ранее москвичам предсказали жару до 30 градусов во второй половине июня. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в центральной части России и в Москве будет жарко, ожидается меньше дождей и превышение климатической нормы температуры.