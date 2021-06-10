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Россиянам рассказали о погоде в длинные июньские выходные

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В длинные июньские выходные с 12 по 14 число центральные области России, юг европейской территории и Поволжье будут находиться под влиянием мощного южного циклона, который приведет к осадкам и похолоданию. Об этом россиянам рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».

Так, сильные дожди, грозы и шквалистый ветер ожидаются в Краснодарском, Ставропольском краях, Волгоградской области, Крыму, республиках Северного Кавказа. Днем там будет от 19 до 24 градусов тепла, заметное потепление возможно не раньше, чем через неделю.

На юге Тюменской области и в Омской области ожидаются заморозки по ночам о минус пяти градусов. В Коми и Томской области по ночам до минус двух градусов.

В Москве в День России, 12 июня, ожидается плюс 21-23 градуса и потепление на пару градусов. Также возможны кратковременные дожди, которые прекратятся 15 июня.

С 12 по 14 июня у россиян будут длинные выходные, связанные с Днем России. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня.

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