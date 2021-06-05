Синоптик рассказал о начале сезона смерчей в России раньше обычного

Условия для образования смерчей будут наблюдаться в акватории Черного моря в ближайшее время. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что обычно смерчи возникают в конце лета-начале осени, когда температура воды достигает плюс 25 градусов. Таким образом, в этом году сезон смерчей стартовал на три месяца раньше положенного срока. Синоптик уточнил, что на побережье смерчи не появятся и опасности не представляют.

Ранее Роман Вильфанд предупредил россиян об аномальном холоде и заморозках. В частности, ночные заморозки до минус 2-5 градусов ожидаются в Башкирии, Челябинской, Томской, Тюменской и Новосибирской областях. Кроме того, аномально холодная погода придет в Омскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский и Красноярский края.