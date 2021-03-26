Пять человек стали жертвами торнадо в США

В США по меньшей мере пять человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на штат Алабама в четверг, 25 марта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Кэлхун Мэттью Уэйда.

«Многочисленные дома повреждены, многие люди ранены и по крайней мере пять человек погибли», — сказал он. По его словам, власти опасаются второго торнадо, который может пройти по этой же траектории.

По данным Национальной метеорологической службы, 25 марта было зарегистрировано четырнадцать торнадо в Алабаме и один в Миссисипи. Смерч привел к повреждению от 30 до 50 домов и построек в городке Пелхэм. В результате торнадо почти 55 тысяч человек остались без электричества на юго-востоке, включая более 36 тысяч — в Алабаме. Власти продолжают оценивать ущерб и искать пострадавших.

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