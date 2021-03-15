В российском регионе 54 населенных пункта остались без света из-за ветра

В Забайкальском крае 54 населенных пункта остались без электроэнергии в ночь на 15 марта из-за штормового ветра. Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона.

Уточняется, что проблемы со светом возникли в десяти районах. Как заявил вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Гурулев, наиболее сложная ситуация складывается в Оловяннинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском районах края. «Сам сейчас нахожусь в Борзе, город без света», — сказал он.

Гурулев отметил, что большинство школ в этих районах не работают, они вернутся к обычному режиму после восстановления электроэнергии и работы котельных. Также в этих районах объявлен режим ЧС.

При этом главы всех районов Агинского Бурятского округа (АБО) и Кыринского района и оперативно перевели соцучреждения на резервные источники питания. В Улетовском районе электроэнергию уже восстановили. В Чите на базе МЧС создали оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды, туда собирается информация со всех районов.

14 марта сообщалось, что тысячи россиян остались без электричества из-за непогоды в Иркутской области. Из-за сильного ветра около 80 сел и поселков в 16 муниципальных образованиях остались без света. Отключение электричества обусловлено усилением порывистого ветра до 27 метров в секунду.