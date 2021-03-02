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Российские частные ясли остались без отопления, света и воды из-за долгов

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Частные ясли в Санкт-Петербурге остались без отопления, света и воды из-за подозрений в организации долгов по платежам. Коммуникации в помещении отключила председатель правления местного ТСЖ Лариса Бабакова, сообщает «Фонтанка».

Прокуратура Василеостровского района возбудила против россиянки уголовное дело по первой части статьи 330 и первой части статьи 215.1 УК РФ — «Самоуправство» и «Незаконное прекращение или ограничение подачи электроэнергии, совершенное управляющим организации». Как сообщил изданию источник в полиции, Бабакова будет задержана с 99-процентной вероятностью.

Председатель ТСЖ перекрыла коммуникации в детском саду 1 марта. По ее словам, у частных яслей, снимающих по льготной ставке помещение на первом этаже дома, имеются долги за коммуналку. При этом у ресурсоснабжающих организаций претензий к детсаду нет.

Ранее в Росстате назвали сумму долгов россиян за услуги ЖКХ. Выяснилось, что общий размер задолженности, по данным на осень 2020 года, составил 625 миллиардов рублей.

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