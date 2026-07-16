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12:21, 16 июля 2026Ценности

Внешность 19-летней внучки Трампа на фото с красной дорожки вызвала обсуждение в сети

Мария Винар

Фото: Kirby Lee / Imagn Images / Reuters

Внучка президента США Дональда Трампа профессиональная гольфистка Кай Трамп пришла на красную дорожку спортивной премии ESPY Awards и вызвала обсуждение в сети из-за внешности. Фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) портала Just Jared.

19-летняя спортсменка выбрала для мероприятия облегающее платье золотистого цвета с разрезом до бедра и босоножки на шпильках. В качестве украшений она подобрала сияющее колье, часы и длинные серьги. Также Трамп сделала макияж в нюдовых тонах и уложила волосы в легкие локоны.

Пользователи сети обратили внимание на цвет кожи девушки. Некоторые из них отметили, что она злоупотребила автозагаром. «Я сразу же заметил, что что-то не так», «Вся семья, определенно, пользуется одним средством для загара», «Почему она такая оранжевая?», «Этот оранжевый цвет кожи передается по наследству?», «С автозагаром она выглядит так, как будто ей 45 лет», — обсуждали они.

В июне сообщалось, что младший сын президента США Бэррон появился на турнире UFC с новым имиджем и также вызвал споры в сети.

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