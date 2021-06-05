Россиян предупредили об аномальном холоде и заморозках

В ближайшие дни в ряд российских регионов придут аномальный холод и заморозки. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

В частности, ночные заморозки до минус 2-5 градусов ожидаются в Башкирии, Челябинской, Томской, Тюменской и Новосибирской областях. Кроме того, аномально холодная погода придет в Омскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский и Красноярский края. Температура в этих регионах будет на 3-5 градусов ниже нормы.

«Пятого числа низкие температуры днем, около 16 градусов тепла максимум, в Омской, Новосибирской областях, в Красноярском крае — 12-16 градусов всего-навсего», — уточнил эксперт.

При этом на юге России такая погода сохранится до середины следующей недели, что повлияет на наступление купального сезона.

Ранее Роман Вильфанд предсказал погоду на лето. По его словам, температура воздуха в это время года будет держаться выше средних климатических норм на севере европейской и азиатской частей России.