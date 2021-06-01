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Россиян предупредили о заморозках в июне

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В большинстве российских регионов температура в июне будет близка к климатической норме, однако не исключены и заморозки. Об этом предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, передает «Российская газета».

Теплее нормы будет на востоке Северо-Западного федерального округа. Ночная температура составит от 8 до 15 тепла, дневная — от 17 до 24 тепла. При похолоданиях она может опуститься до минус двух градусов.

В центральной России по ночам ожидается от 10 до 16 градусов, днем от 20 до 27 тепла. В черноморской курортной зоне, Краснодарском крае и Крыму температура поднимется до 26-32 градусов.

На Урале ожидается 11-16 градусов ночью и 21-25 днем. На юге Западной Сибири и Красноярского края температура будет на градус-два выше нормы, днем она составит около 19-26 градусов. На юге Дальнего Востока ночью будет 10 градусов тепла, а днем — от 17 до 25 градусов.

В Москве температура также будет в пределах климатической нормы: ночью — 10-15 градусов, днем — 20-25 градусов. При этом возможны заморозки: до нуля градусов ночью, 10-15 днем. Минусовая температура также может быть 1 и 2 июня в Ярославской, Тверской и Ивановской областях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о заморозках в ряде регионов страны. По его словам, на смену холоду быстро придет жаркая погода — до 33 градусов тепла — а затем опять произойдет резкое понижение температуры.

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