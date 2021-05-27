Россиян предупредили о похолодании в ближайшие дни

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о похолодании в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в центр Европейской России 29 мая, в субботу, придут холодные воздушные массы, а к концу месяца похолодает на юге страны и в Поволжье. Вильфанд рассказал, что погода будет меняться и температура будет ниже нормы на 3-4 градуса.

Синоптик отметил, что к 31 мая максимальная температура в Москве упадет до 15-16 градусов тепла днем, а ночью — до 3-7 градусов. При этом также будут небольшие дожди, добавил он.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Москве ожидается дождливая и ветреная погода, а также понижение дневной температуры воздуха до плюс 16 градусов. Помимо этого, она предупредила о кратковременных дождях, северо-восточном ветре и похолодании до плюс 12 градусов в ночные часы.