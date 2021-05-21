Россиян предупредили об «опасном Солнце»

В ряде регионов России в ближайшие дни ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он предупредил, что «очень опасным» Солнце будет в республиках Северного Кавказа и на юге Краснодарского края 21 мая, а в регионах Горного Алтая — 23 и 24 мая. Также 23 мая ультрафиолетовый индекс 6-7 будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях, и на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Также неблагоприятная солнечная активность проявится в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края.

18 мая в Москве был зарегистрирован новый температурный рекорд, метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру в 29,2 градуса и продолжила расти. Последний раз такая жара наблюдалась в столице 124 года назад.

До этого сообщалось, что Санкт-Петербург также побил рекорд аномальной жары 58-летней давности. Воздух в Северной столице 12 мая прогрелся до 26,7 градусов.