В Москве побит температурный рекорд 124-летней давности

В Москве зарегистрирован новый температурный рекорд. Последний раз такая жара наблюдалась в столице 124 года назад. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает ТАСС.

Синоптик отметил, что метеостанция на ВДНХ зафиксировала температуру в 29,2 градуса, и в течение дня она продолжит расти.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, до 32 градусов тепла прогнозируется во вторник, 18 мая. Последний раз похожая жаркая погода регистрировалась в Москве в конце XIX века, когда было 29,1 градуса.

Ранее метеоролог Александр Голубев говорил, что в среду, 19 мая, температура в Москве приблизится к рекорду столетней давности: днем она будет достигать плюс 30 градусов. Ночь на среду должна стать самой теплой за неделю. Такая погода характерна для июля в Краснодарском крае.