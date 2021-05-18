Диетолог перечислила помогающие спастись от жары продукты

Легкие супы, овощи, цитрусовые и кислые продукты — наиболее предпочтительная пища в жаркую погоду. Диетолог Елена Соломатина перечислила помогающие спастись от зноя продукты в интервью телеканалу «Москва 24».

По словам диетолога, в жаркую погоду рекомендуется сдвинуть время приема обеда к 17-18 часам. Соломатина рекомендует есть легкие продукты и питаться небольшими порциями.

Специалист советует легкие супы, такие как гаспачо, свекольник или окрошка на кефире. Они помогут подавить чувство голода и восполнить потерю жидкости в организме. Содержащиеся в них овощи богаты калием, кальцием и магнием. В них много антиоксидантов, которые необходимы организму, чтобы избежать вредного воздействия солнца.

Охладить организм помогут цитрусовые, огурцы и ягоды: черешня, клубника и черника. Диетолог посоветовала есть в жару больше кислых продуктов, которые вызывают слюноотделение. Благодаря такой пище гораздо меньше хочется пить.

Сок в этих продуктах — уже структурированная жидкость. Вода, которую мы пьем, она сразу в клетки не поступает. Чтобы это произошло, организму требуется определенная работа. А это тоже трата энергии, чего в жару лучше лишний раз не допускать. А вода в виде сока, которая находится в освежающих продуктах, она этой работы от организма не требует Елена Соломатина диетолог

По словам Соломатиной, неправильное питание в жару может потребовать от организма большего расхода энергии и привести к плохому самочувствию. «Когда в такую погоду в организм поступает тяжелая пища, это все равно что на жаре заниматься тяжелой физической работой. Это нагрузка и на сердце, и на другие органы», — пояснила она.

«В жару кровь в организме сгущается. Это может привести к тепловому удару. Разжижают кровь такие продукты, как томат и ягоды», — сказала диетолог.

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