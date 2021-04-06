Диетолог развенчала мифы о полезном шоколаде

Австралийский диетолог Ребекка Гауторн (Rebecca Gawthorne) развенчала миф о полезном шоколаде. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эксперт сравнила калорийность и состав нескольких видов шоколада. Помимо молочного и темного шоколада, она рассмотрела веганский шоколад, изготовленный без использования молока или других животных продуктов.

Вопреки ожиданиям, наименее калорийным оказался молочный шоколад. Также он содержал почти вдвое меньше насыщенных жиров, чем веганский шоколад, который многие считают более полезным. Темный шоколад также уступил молочному по этим показателям, но в меньшей степени.

«Если вы любите темный или веганский шоколад, то ради бога, ешьте и дальше, — говорит Гауторн. — Но если вы предпочитали их только потому, что считали их более полезными продуктами, это знак, что лучше есть шоколад, который приносит вам настоящее удовольствие».

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала максимальное количество шоколада, которое допустимо съедать в течение дня. По ее словам, в обычной ситуации дневная доза этого лакомства не должна быть больше одного-двух кусочков. Целую плитку можно съесть при серьезных физических или умственных нагрузках, причем даже в этом случае шоколад не должен быть единственной пищей.