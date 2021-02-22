Диетолог назвала самую полезную начинку в шоколаде

Самый полезный шоколад — горький, содержащий не менее 75 процентов какао-бобов. При этом лучшей начинкой для такого лакомства будут орехи. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.

«Они, конечно, сами по себе очень жирные, но это хороший, полезный жир. Горький шоколад содержит теобромин, это достаточно полезное вещество, также он содержит цинк, магний. А орехи содержат полезные жиры, незаменимую омегу-3», — пояснила эксперт.

При этом среди опасных начинок врач назвала экзотические добавки: перец, имбирь, лепестки роз. Нефедова пояснила, что если шоколад был сделан на дешевом массовом производстве, то эти начинки не могут быть натуральными.

Диетолог также ответила на вопрос, можно ли съесть целую плитку шоколада в день. По ее словам, для каждого человека разная норма килокалорий в день. И если человек не занимается тяжелыми физическими нагрузками, то целая плитка шоколада, скорее всего, уйдет в лишние килограммы, послужив причиной превышения дневной нормы калорий.

Ранее ученые раскрыли истинную пользу какао. Они выяснили, что у пожилых людей диета, обогащенная флаванолами какао, помогает улучшить память, однако положительное влияние биодобавок ограничено и в целом не улучшает состояние мозга.